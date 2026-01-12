ТМК перешла на единую акцию
Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании в целях оптимизации корпоративного управления и повышения операционной эффективности.
С 1 января 2026 г. Волжский трубный (ВТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Северский трубный (СТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Таганрогский металлургический (ТагМет) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы, а также «ТМК Трубопроводные решения» и Торговый дом ТМК стали филиалами ПАО «ТМК».
Присоединение дочерних обществ к компании даст возможность укрепить межзаводскую кооперацию, высвободить оборотный капитал, расширить возможности финансирования инвестиционных программ и нарастить конкурентные преимущества предприятий. Филиалы продолжают работать в регионах присутствия.
1 августа 2025 г. акционеры ТМК одобрили переход на единую акцию путем присоединения восьми ключевых дочерних обществ к материнской компании. Владельцы бумаг, которые проголосовали против реорганизации или не участвовали в собрании, могли предъявить акции к выкупу по цене 116,10 руб. за бумагу. Акции присоединяемых дочерних компаний были обменены на бумаги ТМК.