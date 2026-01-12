ТМК перешла на единую акцию

1 августа 2025 г. акционеры ТМК одобрили переход на единую акцию путем присоединения восьми ключевых дочерних обществ к материнской компании. Владельцы бумаг, которые проголосовали против реорганизации или не участвовали в собрании, могли предъявить акции к выкупу по цене 116,10 руб. за бумагу. Акции присоединяемых дочерних компаний были обменены на бумаги ТМК.