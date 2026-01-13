Стоимость Brent превысила $64 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 г. на лондонской бирже ICE поднялась выше $64 за баррель.
По состоянию на 10:51 мск цена на Brent увеличилась на 0,67% и достигла $64,30 за баррель.
Bloomberg пишет, что нефть достигла самого высокого уровня с ноября 2025 г. после того, как президент США Дональд Трамп объявил о вводе тарифов на товары из стран, которые ведут бизнес с Ираном. Рост начался на фоне атак США по Венесуэле и захвата Вашингтоном президента страны Николаса Мадуро и усилился из-за волны беспорядков в исламской республике.
12 января Трамп заявил о введении вторичных санкций против торговых партнеров Ирана. Согласно распоряжению американского главы, любая страна, ведущая бизнес с исламской республикой, должна будет уплачивать пошлину в размере 25% на любые торговые операции с США.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря 2025 г. Изначально акции начались на главном базаре Тегерана, когда на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Затем они охватили все провинции страны.