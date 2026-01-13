Стоимость Brent превысила $64 за баррель

Bloomberg пишет, что нефть достигла самого высокого уровня с ноября 2025 г. после того, как президент США Дональд Трамп объявил о вводе тарифов на товары из стран, которые ведут бизнес с Ираном. Рост начался на фоне атак США по Венесуэле и захвата Вашингтоном президента страны Николаса Мадуро и усилился из-за волны беспорядков в исламской республике.