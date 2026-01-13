Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 14 января
Министерство финансов России анонсировало, что 14 января проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков.
Инвесторам будут доступны для покупки бумаги выпуска 26253 с датой погашения 6 октября 2038 г. и 26225 с датой погашения 10 мая 2034 г. в объеме остатков, доступных для размещения.
Заявки можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам будут проведены на следующий рабочий день.
24 декабря 2025 г. Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. Спрос на нем достиг 86,4 млрд руб. Цена отсечения составила 91,1547% от номинала (средневзвешенная цена – 91,2818% от номинала), доходность по цене отсечения – 14,93% годовых (средневзвешенная доходность – 14,90% годовых).