Главная / Инвестиции /

Частные инвесторы на Мосбирже вложили в ценные бумаги рекордные 2,5 трлн рублей

Ведомости

За 2025 г. частные инвесторы вложили рекордные 2,5 трлн руб. в ценные бумаги на Мосбирже, сообщила торговая площадка. Количество пользователей с брокерскими счетами выросло на 5 млн до 40,1 млн, они открыли 11,7 млн счетов в минувшем году.

Вложения частных инвесторов в ценные бумаги увеличились почти в два раза в сравнении с 2024 г. На сделки с облигациями они направили свыше 2,1 трлн руб., на биржевые фонды – 198,6 млрд руб., на акции – 186,6 млрд руб.

По данным представителей Мосбиржи, за год сделки на фондовом рынке заключали 10,2 млн инвесторов, по 3,5 млн человек в среднем каждый месяц. Доля частных инвесторов в полном объеме сделок с акциями достигла 70,7%, облигациями – 31,3%, на срочном рынке – 56,5%. Чаще всего в портфелях таких пользователей на конец 2025 г. оказывались обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (27,8% и 6,7% соответственно), «Лукойла» (13,7%), «Газпрома» (13,2%), ВТБ (8,1%), Т-Технологий (7,03%).

12 января стало известно, что общий объем торгов на рынках Московской биржи в декабре 2025 г. увеличился на 36,6% по сравнению с годом ранее до 194,4 трлн руб. Объем операций репо с центральным контрагентом достиг 68,6 трлн руб., операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 49,9 трлн руб.

Новости СМИ2
