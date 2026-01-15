Индексы Мосбиржи и РТС на старте основной сессии сократились на 0,1%

Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже показал снижение. По состоянию на 10:01 индекс IMOEX2 сократился на 0,1% и достиг 2700,31 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,1% до 1082,66 пункта.