Индексы Мосбиржи и РТС на старте основной сессии сократились на 0,1%

Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже показал снижение. По состоянию на 10:01 индекс IMOEX2 сократился на 0,1% и достиг 2700,31 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,1% до 1082,66 пункта.
Подешевели акции «Русала» (-2,2%), «Норникеля» (-0,7%), «Интер РАО» (-0,6%), «Северстали» (-0,4%), ММК (-0,3%), «Аэрофлота» (-0,3%), МКПАО «Хэдхантер» (-0,3%), «Газпрома» (-0,2%), «Сургутнефтегаза» (-0,2%), Сбербанка (-0,2%).
Подорожали бумаги АФК «Система» (+0,8%), МКПАО «ВК» (+0,5%), ПИК (+0,5%), «Фосагро» (+0,3%), «Лукойла» (+0,1%), НЛМК (+0,1%), Мосбиржи (+0,1%), ВТБ (+0,1%) и «Полюса» (+0,1%).
На открытии торгов утренней сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,2% до 2698,3 пункта. Подешевели акции «Русала» (-1,6%), «Северстали» (-0,7%), ММК (-0,6%), «Норникеля» (-0,5%).
14 января по итогам основных торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,21% и составил 2703 пункта, индекс РТС увеличился на 0,57% до 1084 пункта.
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Татнефти» (+2,3%), «Сургутнефтегаза» (+1,66%), МКПАО «Яндекс» (+1,58%), «Газпрома» (+1,25%), «Роснефти» (+1,15%). Лидерами падения были X5 (-2,48%), «Полюс» (-0,78%), ВТБ (-0,34%), «Новатэк» (-0,19%) и «Лукойл» (-0,04%).