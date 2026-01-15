Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал дивиденды за 2024 год

Чистая прибыль «Мосэнерго» в 2024 г. снизилась в 1,8 раза относительно годом ранее и составила 10,85 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 6% и достигла 261,96 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 10,2% до 246,02 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась на 36,5% и составила 13,72 млрд руб.