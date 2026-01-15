Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал дивиденды за 2024 год
Совет директоров «Мосэнерго» дал рекомендацию акционерам выплатить дивиденды по результатам 2024 г. в размере 0,226 руб. на обыкновенную акцию.
Всего на дивиденды будет направлено 8,985 млрд руб. В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается установить 3 марта 2026 г.
На фоне новости о рекомендации совета директоров акции компании на Московской бирже подорожали на 2,34% и достигли 22 485 руб. по состоянию на 15:30 мск.
Чистая прибыль «Мосэнерго» в 2024 г. снизилась в 1,8 раза относительно годом ранее и составила 10,85 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 6% и достигла 261,96 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 10,2% до 246,02 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась на 36,5% и составила 13,72 млрд руб.
В июне 2024 г. акционеры «Мосэнерго» утвердили выплату дивидендов за 2023 г. в размере 0,160 руб. на акцию. Всего компания направила на дивиденды 6,38 млрд руб.