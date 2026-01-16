Газета
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи на старте торгов основной сессии превысил 2700 пунктов

Ведомости

Рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 индекс IMOEX2 увеличился на 0,4% и достиг 2712,69 пункта, индекс РТС возрос на 0,4% до 1088,22 пункта.

Подорожали акции ПИК (+2,1%), «НЛМК» (+1,1%), МКПАО «ВК» (+0,9%), «Новатэка» (+0,9%), «Фосагро» (+0,8%), «Аэрофлота» (+0,8%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,8%), «Северстали» (+0,6%), АФК «Система» (+0,5%), Мосбиржи (+0,4%), «Лукойла» (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), «Татнефти» (+0,4%), «Русала» (+0,4%), «Т-технологий» (+0,4%).

Подешевели бумаги «Интер РАО» (-1%) и «Полюса» (-0,2%).

16 января на старте торгов утренней сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,47% и составил 2713,99 пункта.

15 января по итогам торгов основной сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,05% до 2701 пункта. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали бумаги «Новатэка» (+0,98%), «Татнефти» (+0,7%), Мосбиржи (+0,52%). Лидерами падения были акции «Норникеля» (-0,93%), «Полюса» (-0,93%), X5 (-0,34%), «Сбербанка» (-0,19%), «Лукойла» (-0,06%).

