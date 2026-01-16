Индекс Мосбиржи на старте торгов основной сессии превысил 2700 пунктов

Рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал рост. По состоянию на 10:01 индекс IMOEX2 увеличился на 0,4% и достиг 2712,69 пункта, индекс РТС возрос на 0,4% до 1088,22 пункта.