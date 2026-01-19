НКР присвоило первые звездные рейтинги российским акциям
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило первые некредитные рейтинги акциям фармацевтической компании «Промомед» и Московской биржи. Они обозначены звездами.
Согласно методологии НКР, рейтинг бумаг Мосбиржи (четыре звезды) соответствует умеренному потенциалу роста стоимости акций. Бумаги «Промомеда» установлены на уровне пять звезд, что соответствует высокому потенциалу роста цены акций.
Некредитный рейтинг акций является мнением агентства касательно справедливой стоимости акционерного капитала ПАО с учетом количественной оценки и качественных факторов. Основой оценки является сравнение рыночной и расчетной (ожидаемой) стоимости акционерного капитала эмитента, вычисленной на основе дисконтирования денежных потоков. НКР также учитывает качество корпоративного управления, раскрытия информации, защиты прав инвесторов и показатели, призванные отразить влияние макроэкономических условий, особенностей акции и эмитента.
Мосбиржа сообщила, что по акциям MOEX установлена расчетная цена в 226 руб., что соответствует 39%-ному потенциалу доходности до конца текущего года с учетом дивидендов. Директор по связям с инвесторами платформы Антон Терентьев указал, что участием в новой системе рейтингов биржа дала позитивный сигнал для инвесторов и определила ориентир для других российских эмитентов.
18 ноября 2025 г. «Промомед» представил результаты девяти месяцев прошлого года. Выручка компании выросла на 78% по сравнению с годом ранее до 19 млрд руб. «Промомед» также подтвердил прогнозы на весь 2025 г., которые предполагают рост выручки на 75% при рентабельности по EBITDA около 40%.