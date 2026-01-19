НКР присвоило первые звездные рейтинги российским акциям

Мосбиржа сообщила, что по акциям MOEX установлена расчетная цена в 226 руб., что соответствует 39%-ному потенциалу доходности до конца текущего года с учетом дивидендов. Директор по связям с инвесторами платформы Антон Терентьев указал, что участием в новой системе рейтингов биржа дала позитивный сигнал для инвесторов и определила ориентир для других российских эмитентов.