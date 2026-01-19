«Группа Астра» рассмотрит возможность привлечения стратегического инвестора

Генеральный директор «Астры» Илья Сивцев подтвердил, что компания рассматривает «потенциальные варианты привлечения стратегического инвестора, заинтересована в этом и видит интерес рынка к активу». Он уточнил, что это даст группе возможность выйти на новые рынки и расширить деятельность на существующих.