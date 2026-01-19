«Группа Астра» рассмотрит возможность привлечения стратегического инвестора
«Группа Астра» собирается привлечь в компанию стратегического инвестора. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на IT-рынке.
Один из собеседников рассказал, что в качестве одного из вариантов рассматривается продажа части доли мажоритарного акционера Дениса Фролова, который владеет 60%. На первом этапе группа планирует продать долю меньше 20%, потом возможно увеличение доли нового участника.
Генеральный директор «Астры» Илья Сивцев подтвердил, что компания рассматривает «потенциальные варианты привлечения стратегического инвестора, заинтересована в этом и видит интерес рынка к активу». Он уточнил, что это даст группе возможность выйти на новые рынки и расширить деятельность на существующих.
Источник газеты, знакомый с планами компании, заявил, что параметры, включая размер и структуру продаваемой доли, пока не определены, поскольку идет переговорный процесс. Никто из акционеров не заинтересован в выходе из группы.
По словам собеседника, сделкой интересуются «Росатом» и несколько крупнейших банков. В госкопорации указали, что открыты к разным форматам взаимодействия, а заключение подобной сделки позволит усилить синергию с отраслевыми компаниями и сохранить предпринимательскую гибкость.
На фоне новости о планах «Астры» по привлечению стратегического инвестора акции группы на Московской бирже подорожали на 3,07% и достигли 262,25 руб. по состоянию на 13:25 мск.
«Группа Астра» – российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения. За девять месяцев 2025 г. выручка компании выросла на 22% до 10,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 2,2 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль – 1 млрд руб.