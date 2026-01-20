Банк России зарегистрировал допэмиссию «Эталона»

Группа «Эталон» была основана в 1987 г. Компания работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в РФ. Она была зарегистрирована на Кипре. В апреле прошлого года группа представила документы на регистрацию в России.