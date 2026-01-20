Газета
Банк России зарегистрировал допэмиссию «Эталона»

Банк России принял решение зарегистрировать допольнительную эмиссию и проспект обыкновенных акций девелопера «Эталон».

Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-17142-А.

9 сентября 2025 г. «Эталон» уточнил размер планируемого вторичного публичного предложения (SPO) акций на Московской бирже. Он составит до 400 млн бумаг. Объем выпуска акций был утвержден с запасом. Стоимость бумаг будет определена после окончания срока действия преимущественного права акционеров компании.

30 сентября акционеры группы одобрили проведение допэмиссии обыкновенных акций.

Группа «Эталон» была основана в 1987 г. Компания работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в РФ. Она была зарегистрирована на Кипре. В апреле прошлого года группа представила документы на регистрацию в России.

