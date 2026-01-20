Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций «Совкомбанк лизинга»
Московская биржа зарегистрировала два выпуска годовых облигаций «Совкомбанк лизинга» серий БО-П19 и БО-П20. Площадка включила их во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Эмиссиям присвоили регистрационные номера 4B02-19-00303-R-001P и 4B02-20-00303-R-001P соответственно. Номинал облигаций составит 1000 руб. Объемы не раскрываются.
Сейчас в обращении находится 13 выпусков биржевых облигаций «Совкомбанк лизинга» на сумму 43,6 млрд руб.
20 января состоится техническое размещение годовых облигаций компании серии БО-П15. «Совкомбанк лизинг» установил ставку квартальных купонов бумаг в размере 15% годовых. Облигации будут приносить квартальные купонные выплаты.