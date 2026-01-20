«Займер» снизил объем выдач займов в IV квартале на 18,4%

Объем займов новым клиентам за квартал сократился на 21,1% и достиг 1,2 млрд руб. За год показатель увеличился на 5,6% до 5,3 млрд руб. В октябре-декабре компания выдала виртуальных карт с кредитным лимитом и «товарных» PoS-займов на 214 млн руб. (+10,3 раза год к году). В целом в прошлом году выдачи выросли на 8,6 раза.