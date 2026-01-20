Газета
Главная / Инвестиции /

«Займер» снизил объем выдач займов в IV квартале на 18,4%

Ведомости

Суммарный объем выдач займов микрофинансовой компании (МФК) «Займер» в IV квартале 2025 г. снизился на 18,4% по сравнению с таким же периодом 2024 г. до 12,2 млрд руб. По итогам года показатель остался на уровне предыдущего года и составил 55,3 млрд руб.

Объем займов новым клиентам за квартал сократился на 21,1% и достиг 1,2 млрд руб. За год показатель увеличился на 5,6% до 5,3 млрд руб. В октябре-декабре компания выдала виртуальных карт с кредитным лимитом и «товарных» PoS-займов на 214 млн руб. (+10,3 раза год к году). В целом в прошлом году выдачи выросли на 8,6 раза.

5 декабря 2025 г. акционеры «Займера» одобрили дивиденды за III квартал прошлого года в размере 6,88 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 688 млн руб., что составляет половину чистой прибыли за квартал по МСФО.

В октябре компания опубликовала результаты по МСФО по итогам III квартала 2025 г. Чистая прибыль выросла на 30% и достигла 1,38 млрд руб. Процентные доходы остались на уровне прошлого квартала в 5,3 млрд руб. Рост относительно такого же периода 2024 г. составил 13,5%. Комиссионные доходы увеличились до 673 млн руб. Общие административные расходы снизились на 14,9% до 1,5 млрд руб.

