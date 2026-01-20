«Дом.РФ» представил стратегию развития до 2030 года
«Дом.РФ» опубликовал детали новой стратегии развития до 2030 г. Наблюдательный совет госкорпорации утвердил ее 29 декабря 2025 г.
Ожидается, что активы «Дом.РФ» достигнут 8,8 трлн руб. в 2028 г., 10,3 трлн руб. в 2023 г. и около 17,5 трлн руб. в 2035 г. Корпорация планирует, что уровень рентабельности капитала (ROE) будет превышать 20% в 2028 и 2030 гг. В 2035 г. показатель прогнозируется на уровне выше 21%. Предусматривается достаточность капитала более 12,5%.
К 2030 г. портфель проектного финансирования компании увеличится до 2,6 трлн руб. (20% рынка в России). Банк «Дом.РФ» намерен занять 5% рынка по выдаче ипотеки и увеличить количество МСБ клиентов до более чем 100 000, а розничных клиентов до 1,5 млн человек. Чистая прибыль банковского бизнеса группы к 2030 г. превысит 125 млрд руб.
Небанковский бизнес обеспечит более 50 млрд руб. чистого комиссионного дохода, объем секьюритизированного портфеля увеличится почти на 80% до 3,4 трлн рублей к 2030 г. Корпорация собирается поддерживать дивидендные выплаты на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
22 декабря «Дом.РФ» представил финансовые результаты за 11 месяцев 2025 г. За отчетный период чистая прибыль компании выросла на 21% год к году и достигла 78,5 млрд руб. ROE составила 21%. С начала прошлого года совокупный кредитный портфель увеличился на 28%. Чистые процентные доходы возросли на 37% до 119 млрд руб. Активы составили 6,2 трлн руб.
На фоне роста показателей корпорация повысила прогноз по прибыли на 2025 г. до 88,1 млрд руб.