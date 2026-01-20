«Дом.РФ» представил стратегию развития до 2030 года

Ожидается, что активы «Дом.РФ» достигнут 8,8 трлн руб. в 2028 г., 10,3 трлн руб. в 2023 г. и около 17,5 трлн руб. в 2035 г. Корпорация планирует, что уровень рентабельности капитала (ROE) будет превышать 20% в 2028 и 2030 гг. В 2035 г. показатель прогнозируется на уровне выше 21%. Предусматривается достаточность капитала более 12,5%.