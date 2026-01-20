Газета
Главная / Инвестиции /

Акции «Магнита» резко подорожали на 4%

Ведомости

Акции ритейлера «Магнит» на Московской бирже подорожали на 4,14% и достигли 3260,2 руб. за бумагу по состоянию на 16:58 мск.

Резкий рост произошел в отсутствие новостей.

8 декабря 2025 г. Мосбиржа разъяснила, что публикация новости «о временном неприменении мер по противодействию дестабилизации цен» для акций «Магнита» была следствием технической ошибки при проведении тестовых торгов на  площадке. Информация была скорректирована.

Соответствующая новость была опубликована днем ранее. Позднее ее удалили. На фоне сообщения акции «Магнита» на торгах Мосбиржи выросли на 6,81% и составили 3105 руб. за бумагу.

