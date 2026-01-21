Рынок акций США растет на фоне выступления Трампа в Давосе
Фондовые индексы США демонстрируют рост на старте торгов на фоне выступления американского президента Дональда Трампа в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
По состоянию на 17:54 мск индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,52%, достигнув 48741,63 пункта. Standard & Poor's 500 в то же время поднялся на 0,63% до 6839,48 пункта. Индекс Nasdaq Composite увеличился на 0,57%, торгуясь на уровне 23084,11 пункта.
Акции Netflix Inc. снизились на 4%, United Airlines Holdings – на 2,9%, Halliburton Co. – на 5%. Акции Johnson & Johnson упали на 1,1%, а Kraft Heinz Co. – на 5,6%.
В рамках выступления на форуме Трамп дал высокую оценку американской экономике, а также заявил, что США хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии.
Кроме того, по его словам, Вашингтон вводит тарифы в отношении импорта товаров из ряда государств, чтобы восполнить нанесенный США этими странами ущерб. «С помощью тарифов мы радикально сократили наш растущий торговый дефицит, который был крупнейшим в мировой истории. Мы теряем более $1 трлн каждый год. Но за один год я сократил ежемесячный торговый дефицит на ошеломляющие 77%. И все это без инфляции. То, что, как все говорили, невозможно было сделать», – сказал Трамп.