Выручка «Кристалла» в 2025 году выросла на 20,2%

При этом продажи в натуральном выражении сократились на 2,22% до 2,3 млн дал. Реализация ликеро-водочных изделий производства завода выросла на 58,26% год к году до 941 000 дал. Выручка от их продаж возросла на 65,97% и составила 2,2 млрд руб.