Выручка «Кристалла» в 2025 году выросла на 20,2%
Выручка Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (главный актив ПАО «Алкогольная группа Кристалл») в 2025 г. увеличилась на 20,2% по сравнению с 2024 г. и достигла 4,8 млрд руб.
При этом продажи в натуральном выражении сократились на 2,22% до 2,3 млн дал. Реализация ликеро-водочных изделий производства завода выросла на 58,26% год к году до 941 000 дал. Выручка от их продаж возросла на 65,97% и составила 2,2 млрд руб.
За прошлый год производство водки сократилось на 23,28% до 1310 дал. Выручка от продаж в этом сегменте упала на 3,15% и достигла 2,5 млрд руб.
Снижение выпуска водки является частью стратегии завода, которая направлена на расширение товарных линеек компании за счет приоритетного выпуска высокомаржинальных ликеро-водочных изделий. В целом за 2025 г. на них пришлось почти 42% продаж «Кристалла» в натуральном выражении и 47% выручки.
«Алкогольная группа Кристалл» входит в топ-10 крупнейших компаний отрасли и выпускает свыше 20 млн л водки и ликеро-водочных изделий. Завод группы находится в Обнинске (Калужская область). В его линейке – более 10 видов алкоголя и свыше 45 собственных брендов.