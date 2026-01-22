Объем торгов на «СПБ бирже» вырос более чем в 30 раз в 2025 году
Объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами на «СПБ бирже» в 2025 г. увеличился более чем в 30 раз относительно годом ранее и составил 1,47 трлн руб.
Среднедневной объем торгов вырос в 22 раза и достиг 4,21 млрд руб. Декабрь стал рекордным за прошлый год по объему торгов российскими ценными бумагами. Показатель составил 193,5 млрд руб. Максимум дневного объема торгов был зафиксирован 29 декабря – 19,87 млрд руб.
Число активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в декабре достигло рекордных за год 1,86 млн, что в 37 раз превышает показатель такого же периода 2024 г. Число участников торгов, чьи клиенты совершали сделки на площадке в прошлом году, выросло до 32.
На конец 2025 г. инвесторам были доступны 243 российские ценные бумаги. За год на торги добавлены 63 ценные бумаги, включая акции, облигации, паи 12 биржевых инвестиционных фондов и финансовые инструменты рынков акций, облигаций и товарного рынка.
Площадка первой в России стала проводить биржевые торги в выходные дни. Они начались 1 февраля 2025 г. и стали ежедневными. Доля объема торгов в выходные составила 6,09% (89,10 млрд руб.) от их общего объема за прошлый год. На торгах в выходные дни доступны 204 ценные бумаги и расчетные фьючерсные контракты.
15 декабря 2025 г. «СПБ биржа» начала внебиржевое размещение акций инвестиционного фонда brainbox_I. Размещение проходит в рамках нового механизма, разработанного дочерними операционными компаниями площадки – «СПБ банком» и «СПБ клирингом». Прием заявок проводится до 9 февраля 2026 г.