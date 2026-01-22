Объем торгов на «СПБ бирже» вырос более чем в 30 раз в 2025 году

Число активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в декабре достигло рекордных за год 1,86 млн, что в 37 раз превышает показатель такого же периода 2024 г. Число участников торгов, чьи клиенты совершали сделки на площадке в прошлом году, выросло до 32.