Цена золота обновила исторический максимум

Bloomberg пишет, что возобновившиеся нападки американского президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему США, военное вмешательство в Венесуэлу и угрозы аннексии Гренландии придали дополнительный импульс, в результате которого инвесторы отказываются от облигаций и валют в пользу альтернативных убежищ, таких как драгметаллы.