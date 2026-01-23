Газета
Цена золота обновила исторический максимум

Ведомости

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 г. на товарной бирже Comex впервые в истории поднялась выше $4950 за тройскую унцию.

По состоянию на 09:15 мск цена драгметалла выросла на 0,94% и достигла $4959,7 за унцию.

Bloomberg пишет, что возобновившиеся нападки американского президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему США, военное вмешательство в Венесуэлу и угрозы аннексии Гренландии придали дополнительный импульс, в результате которого инвесторы отказываются от облигаций и валют в пользу альтернативных убежищ, таких как драгметаллы.

Как долго будет расти золото

Инвестиции / Рынки

Банк Goldman Sachs Group повысил свой прогноз цен на золото на конец 2026 г. до $5400 долларов за унцию. Предыдущая оценка составляла $4900.

23 января стоимость мартовского фьючерса на серебро на Comex также обновила исторический максимум. На 5:46 мск цена на драгметалл увеличилась на 7,08% до $99,2 за тройскую унцию.

