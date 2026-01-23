«Газпром нефть» проведет сбор заявок на флоатер индикативного объема

«Газпром нефть» 26 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на флоатер с плавающей процентной ставкой. Ориентир спреда к ключевой ставке составит не более 170 базисных пунктов (б. п.). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на финансовом рынке.