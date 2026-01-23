Газета
«Газпром нефть» проведет сбор заявок на флоатер индикативного объема

Ведомости

«Газпром нефть» 26 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на флоатер с плавающей процентной ставкой. Ориентир спреда к ключевой ставке составит не более 170 базисных пунктов (б. п.). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет на размещение трехлетних облигаций с плавающим купоном серии 005Р-04R. Окончательный объем выпуска будет уточнен позже. Номинал каждой облигации составит 1000 руб.

Эмитент будет выплачивать переменные ежемесячные проценты, рассчитываемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, увеличенная на надбавку к ключевой ставке Центрального банка. 

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», инвестиционная компания «Велес Капитал» и Московский кредитный банк. Агент по размещению – ГПБ. Техническое размещение запланировано на 28 января.

17 декабря «Газпром нефть» объявила о первом размещении внебиржевых облигаций на маркетплейсе «Финуслуги», который принадлежит Мосбирже. Объем выпуска составил 10 млрд руб.

