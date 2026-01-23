«Газпром нефть» проведет сбор заявок на флоатер индикативного объема
Сбор заявок пройдет на размещение трехлетних облигаций с плавающим купоном серии 005Р-04R. Окончательный объем выпуска будет уточнен позже. Номинал каждой облигации составит 1000 руб.
Эмитент будет выплачивать переменные ежемесячные проценты, рассчитываемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, увеличенная на надбавку к ключевой ставке Центрального банка.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», инвестиционная компания «Велес Капитал» и Московский кредитный банк. Агент по размещению – ГПБ. Техническое размещение запланировано на 28 января.