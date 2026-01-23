Стоимость платины впервые поднялась выше $2700

23 января исторические максимумы также обновили фьючерсы на золото и серебро. Фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 г. на товарной бирже Comex подорожал до $4950 за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро на бирже поднялась выше $99 за унцию.