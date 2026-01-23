Стоимость платины впервые поднялась выше $2700
Стоимость апрельских фьючерсов на платину на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $2700 за унцию впервые в истории.
По состоянию на 15:10 мск цена драгоценного металла увеличилась на 5,39% и достигла $2715,9.
23 января исторические максимумы также обновили фьючерсы на золото и серебро. Фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 г. на товарной бирже Comex подорожал до $4950 за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро на бирже поднялась выше $99 за унцию.
По данным Bloomberg, возобновившиеся нападки американского президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему (ФРС) США, военное вмешательство в Венесуэлу и угрозы аннексии Гренландии придали дополнительный импульс, в результате которого инвесторы отказываются от облигаций и валют в пользу альтернативных убежищ, таких как драгоценные металлы.