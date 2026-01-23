«АПРИ» разместил выпуск биржевых облигаций на 2,7 млрд рублей
Совокупный спрос на облигации превысил первоначальный номинальный объем почти в три раза, что позволило увеличить объем выпуска до 2,7 млрд руб. с первоначально заявленных не менее 1 млрд руб. Книга заявок на выпуск облигаций серии была закрыта 20 января. Размещенный выпуск включен в третий уровень листинга Московской биржи.
По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 24,5% годовых (доходность к погашению 27,45% годовых). Номинальная стоимость одной облигации – 1000 руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций составляет 3,5 года с даты начала размещения. Выпуск предполагает амортизацию: погашение номинальной стоимости частями по 25% на дату окончания 33, 36, 39 и 42 купонных периодов.
Организатором по размещению выступил «Газпромбанк». Соорганизаторами размещения стали «Альфа-банк», «БКС КИБ» и «РИКОМ-ТРАСТ».
Привлеченные в рамках выпуска денежные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала «АПРИ», расчеты по проектному финансированию для наращивания продаж на фоне оживления спроса на рынках присутствия.
Председатель совета директоров «АПРИ» Алексей Овакимян рассказал, что по итогам сбора заявок, количество которых составило более 15 000, компания зафиксировала повышенный интерес со стороны розничных и институциональных инвесторов.
26 августа «АПРИ» собрал книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-002Р-11. К выпуску проявили интерес различные категории инвесторов. От частных инвесторов поступило порядка 20 000 заявок. Совокупный объем спроса превысил 2,5 млрд руб. В ходе букбилдинга ставка купона была снижена с 26 до 25% и повышен объем выпуска с 1 млрд до 2,5 млрд руб.