«АПРИ» разместил выпуск биржевых облигаций на 2,7 млрд рублей

По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 24,5% годовых (доходность к погашению 27,45% годовых). Номинальная стоимость одной облигации – 1000 руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций составляет 3,5 года с даты начала размещения. Выпуск предполагает амортизацию: погашение номинальной стоимости частями по 25% на дату окончания 33, 36, 39 и 42 купонных периодов.