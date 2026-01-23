Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«АПРИ» разместил выпуск биржевых облигаций на 2,7 млрд рублей

Ведомости

Крупнейший девелопер в Челябинской области «АПРИ» 23 января успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-13 объемом 2,7 млрд руб. на Мосбирже. Об этом сообщили в компании.

Совокупный спрос на облигации превысил первоначальный номинальный объем почти в три раза, что позволило увеличить объем выпуска до 2,7 млрд руб. с первоначально заявленных не менее 1 млрд руб. Книга заявок на выпуск облигаций серии была закрыта 20 января. Размещенный выпуск включен в третий уровень листинга Московской биржи. 

По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 24,5% годовых (доходность к погашению 27,45% годовых). Номинальная стоимость одной облигации – 1000 руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций составляет 3,5 года с даты начала размещения. Выпуск предполагает амортизацию: погашение номинальной стоимости частями по 25% на дату окончания 33, 36, 39 и 42 купонных периодов.

«АПРИ» соберет заявки на облигации объемом 1 млрд рублей 23 декабря

Инвестиции / Эмитенты

Организатором по размещению выступил «Газпромбанк». Соорганизаторами размещения стали «Альфа-банк», «БКС КИБ» и «РИКОМ-ТРАСТ».

Привлеченные в рамках выпуска денежные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала «АПРИ», расчеты по проектному финансированию для наращивания продаж на фоне оживления спроса на рынках присутствия.

Председатель совета директоров «АПРИ» Алексей Овакимян рассказал, что по итогам сбора заявок, количество которых составило более 15 000, компания зафиксировала повышенный интерес со стороны розничных и институциональных инвесторов.

26 августа «АПРИ» собрал книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-002Р-11. К выпуску проявили интерес различные категории инвесторов. От частных инвесторов поступило порядка 20 000 заявок. Совокупный объем спроса превысил 2,5 млрд руб. В ходе букбилдинга ставка купона была снижена с 26 до 25% и повышен объем выпуска с 1 млрд до 2,5 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её