«Глоракс» зафиксировал объем размещения облигаций в 5 млрд рублей
Сбор заявок на выпуск планируемым объемом от 3 млрд руб. состоялся 23 января с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 21% годовых. Финальный ориентир установлен в размере 20,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в 22,54%. Купоны ежемесячные.
Техразмещение запланировано на 28 января.
Московская биржа допустила акции «Глоракса» к торгам на дополнительных утренней и вечерней сессиях со 2 декабря 2025 г. Торги бумагами компании на бирже начались в октябре после первичного публичного размещения акций (IPO). Они вошли во второй котировальный список и получили торговый код GLRX.
Во время IPO девелопер привлек 2,1 млрд руб. Цена одной акции составила 64 руб., рыночная капитализация «Глоракса» с учетом допэмиссии – 18,1 млрд руб. Free-float после размещения достиг около 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала без учета результатов стабилизации.