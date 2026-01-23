«Глоракс» зафиксировал объем размещения облигаций в 5 млрд рублей

Московская биржа допустила акции «Глоракса» к торгам на дополнительных утренней и вечерней сессиях со 2 декабря 2025 г. Торги бумагами компании на бирже начались в октябре после первичного публичного размещения акций (IPO). Они вошли во второй котировальный список и получили торговый код GLRX.