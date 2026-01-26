«Эталон» раскрыл параметры SPO на Мосбирже

«Эталон» раскрыл параметры SPO на МосбиржеСбор предварительных заявок пройдет с 26 января по 9 февраля
Девелопер «Эталон» объявил о начале сбора заявок на участие во вторичном публичном размещении (SPO) своих обыкновенных акций на Московской бирже.
Сбор предварительных заявок пройдет с 26 января по 9 февраля. «Эталон» может разместить до 400 млн бумаг и привлечь до 18,4 млрд руб. Число размещаемых акций будет объявлено по итогам SPO. Ценовой ориентир в рамках размещения составляет 46 руб. за бумагу. Финальная цена размещения будет определена не позднее 10 февраля.
Предполагается, что часть выпущенных в рамках SPO бумаг может быть использована, в частности, на формирование пула долгосрочной мотивационной программы менеджмента, которая находится в разработке.
Основную часть привлеченных в ходе SPO средств «Эталон» использует для оплаты сделки по покупке 100% АО «Бизнес недвижимость» у ПАО АФК «Система» за 14,1 млрд руб. В портфель компании входят 42 земельных участка и объекта коммерческой недвижимости. Девелоперский потенциал 18 объектов, которые планируется развивать в первую очередь, превышает 200 000 кв. м. Ожидаемая выручка от их реализации до 2032 г. составит более 185 млрд руб. при валовой рентабельности свыше 40%.
Оставшиеся деньги пойдут на развитие бизнеса и укрепление позиций «Эталона» в премиальном сегменте недвижимости, повышение операционной эффективности, снижение долговой нагрузки и финансирование общекорпоративных потребностей компании.
20 января Центральный банк России зарегистрировал допольнительную эмиссию и проспект обыкновенных акций «Эталона». Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-17142-А.
Группа «Эталон» была основана в 1987 г. Компания работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Группа была зарегистрирована на Кипре. В апреле прошлого года она представила документы на регистрацию в РФ.