Акции «Эталона» подорожали на 10% на фоне новости о проведении SPO

26 января «Эталон» объявил о начале сбора заявок на участие в SPO акций на Мосбирже. Сбор предварительных заявок пройдет с 26 января по 9 февраля. Группа может разместить до 400 млн бумаг и привлечь до 18,4 млрд руб. Количество размещаемых акций будет объявлено по итогам SPO. Ценовой ориентир в рамках размещения составляет 46 руб. за бумагу. Финальная цена размещения будет определена не позднее 10 февраля.