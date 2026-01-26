Акции «Эталона» подорожали на 10% на фоне новости о проведении SPO
Акции девелопера «Эталон» на Московской бирже подорожали на 10% на фоне старта сбора заявок на участие во вторичном публичном размещении (SPO) обыкновенных акций компании на площадке.
По состоянию на 10:00 мск бумаги девелопера выросли на 10,05% и достигли 43,14 руб. за акцию.
26 января «Эталон» объявил о начале сбора заявок на участие в SPO акций на Мосбирже. Сбор предварительных заявок пройдет с 26 января по 9 февраля. Группа может разместить до 400 млн бумаг и привлечь до 18,4 млрд руб. Количество размещаемых акций будет объявлено по итогам SPO. Ценовой ориентир в рамках размещения составляет 46 руб. за бумагу. Финальная цена размещения будет определена не позднее 10 февраля.
Основную часть привлеченных денег компания использует для оплаты сделки по покупке 100% АО «Бизнес недвижимость» у ПАО АФК «Система» за 14,1 млрд руб. Оставшиеся средства пойдут на развитие бизнеса и укрепление позиций «Эталона» в премиальном сегменте недвижимости, повышение операционной эффективности, снижение долговой нагрузки и финансирование общекорпоративных потребностей компании.
20 января Центробанк России зарегистрировал дополнительную эмиссию и проспект обыкновенных акций «Эталона». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-17142-А.