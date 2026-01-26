Выручка МГКЛ выросла в 3,7 раза в 2025 году
Выручка ПАО «МГКЛ» («Мосгорломбард») по итогам 2025 г. выросла в 3,7 раза относительно 2024 г. Прогнозный показатель выручки может составить 32,6 млрд руб., что в два раза превышает заложенную в бизнес-плане цель.
Число розничных клиентов группы в прошлом году увеличилось на 20% год к году и достигло 272 000. Доля товаров, которые хранятся в портфеле более 90 дней, за год не изменилась и составила 7%.
Ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева отметила, что предварительные операционные результаты МГКЛ за 2025 г. оказались ожидаемо сильными. Инвестиционная компания позитивно оценивает динамику роста масштабов бизнеса группы. По ее мнению, сейчас акции МГКЛ выглядят недооцененными рынком.
Генеральный директор компании Алексей Лазутин подчеркивал, что в 2024 г. выручка МГКЛ была рекордной за все время работы и составляла 8,5 млрд руб. Бизнес-план на пять лет основан на стратегии роста ресейла, ломбардных залоговых займов и оптовой торговли драгметаллами. Он учитывает макроэкономические тренды и прогнозы развития рынков присутствия группы.