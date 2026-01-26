Выручка МГКЛ выросла в 3,7 раза в 2025 году

Генеральный директор компании Алексей Лазутин подчеркивал, что в 2024 г. выручка МГКЛ была рекордной за все время работы и составляла 8,5 млрд руб. Бизнес-план на пять лет основан на стратегии роста ресейла, ломбардных залоговых займов и оптовой торговли драгметаллами. Он учитывает макроэкономические тренды и прогнозы развития рынков присутствия группы.