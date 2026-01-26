Стоимость золота впервые превысила $5100 за унцию

Аналитик «Финама» Александр Потавин заявлял «Ведомостям», что тревожные события начала 2026 г. вокруг похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и массовых народных волнений в Иране говорят, что общемировая ситуация пока далека от стабильности, поэтому спрос на защитные биржевые активы, которыми традиционно являются золото и отчасти серебро, остается в силе.