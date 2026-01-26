Стоимость золота впервые превысила $5100 за унцию
Стоимость февральского фьючерса на золото на товарной бирже Comex поднялась выше $5100 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.
По состоянию на 09:51 мск цена драгоценного металла выросла на 2,57% и достигла $5107,9 за унцию. К 10:45 мск рост замедлился до 2,21%. Стоимость золота опустилась до $5089,6.
26 января цена фьючерса на золото на Comex также впервые в истории превысила $5000 за тройскую унцию.
Reuters сообщило, что стоимость золота достигла исторического максимума, поскольку возросшая геополитическая напряженность повысила спрос на безопасные активы.
Аналитик «Финама» Александр Потавин заявлял «Ведомостям», что тревожные события начала 2026 г. вокруг похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и массовых народных волнений в Иране говорят, что общемировая ситуация пока далека от стабильности, поэтому спрос на защитные биржевые активы, которыми традиционно являются золото и отчасти серебро, остается в силе.