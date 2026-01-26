В декабре доля онлайн-продаж «Винлаба» достигла рекордных 15,4%
Розничные продажи торговой сети «Винлаб» по итогам 2025 г. увеличились на 8,4% за счет роста среднего чека на 9,5%, что связано со смещением интереса потребителей к премиальным категориям напитков и инфляционным фактором.
Число торговых точек сети возросло на 7% год к году и составило 2175 на конец декабря прошлого года. Доля онлайн-продаж в декабре достигла рекордных 15,4% относительно 14,9% в 2024 г.
В прошлом году «Винлаб» открыл крупнейший флагманский магазин сети во Владивостоке, запустил собственную Retail Media-платформу и расширил партнерство с ключевыми российскими маркетплейсами. Сеть также сократила время сборки онлайн-заказов с 60 до 15 минут, повысив качество клиентского опыта и конкурентоспособность сервиса.
В декабре 2025 г. «Винлаб» прогнозировал, что выручка сети в 2025 г. составит 95-98 млрд руб., показатель EBITDA по IAS 17 увеличится до 6,7-7,3 млрд руб. (EBITDA по IFRS 16 – 11,5-13 млрд руб.). По прогнозам, чистая денежная позиция за год может составить не менее 6 млрд руб.
Генеральный директор компании Сергей Виноградов говорил, что на результаты сети в прошлом году оказал влияние эффект кибератаки, но с учетом наблюдаемой динамики в 2026 г. ожидается рост выручки на уровне 25-30% от 2025 г., и EBITDA по стандарту IAS 17 в 2026 г. на уровне 40-50% к показателю 2025 г.