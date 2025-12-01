«Винлаб» собирается направить на дивиденды не менее 5 млрд рублей в 2026 году
Торговая сеть «Винлаб» утвердила новую дивидендную политику. Она предполагает выплаты дивидендов не менее двух раз в год в размере не менее 50% чистой прибыли.
С учетом нынешней динамики бизнеса компания планирует направить не менее 5 млрд руб. на выплаты дивидендов в 2026 г. по итогам текущего года и промежуточных результатов следующего года. Конкретные размеры и условия о выплате будут определяться в соответствии с рекомендациями совета директоров и решениями общего собрания акционеров.
По прогнозам «Винлаб», выручка компании за 2025 г. составит 95-98 млрд руб., показатель EBITDA по IAS 17 вырастет до 6,7-7,3 млрд руб. (EBITDA по IFRS 16 – 11,5-13 млрд руб.). Чистая денежная позиция по итогам года может составить не менее 6 млрд руб. за счет эффективной бизнес-модели и ускоренного восстановления бизнеса на фоне традиционной сезонности, в рамках которой наибольший объем продаж приходится на IV квартал.
«К сожалению, эффект кибератаки оказал влияние на наши результаты 2025 г., но с учетом наблюдаемой динамики мы ожидаем рост выручки в 2026 г. на уровне 25-30% от 2025 г., и рост EBITDA по стандарту IAS 17 в 2026 г. на уровне 40-50% к показателю 2025 г.», – подчеркнул гендиректор «Винлаб» Сергей Виноградов.
11 ноября «Винлаб» представила результаты по МСФО за первое полугодие 2025 г. Выручка компании за отчетный период выросла на 23,8% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 47,74 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,9 раза до 2,29 млрд руб. Валовая прибыль составила 13,17 млрд руб. против 9,27 млрд руб. годом ранее.
За девять месяцев 2025 г. сеть компании нарастила число торговых точек до 2163. С начала года открыты 122 новых магазина. За указанный период выручка сети выросла на 8,7%. Средний чек увеличился на 9,9%, при этом трафик снизился на 1,1% из-за временного закрытия точек во время кибератаки.