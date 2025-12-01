«Винлаб» собирается направить на дивиденды не менее 5 млрд рублей в 2026 году

По прогнозам «Винлаб», выручка компании за 2025 г. составит 95-98 млрд руб., показатель EBITDA по IAS 17 вырастет до 6,7-7,3 млрд руб. (EBITDA по IFRS 16 – 11,5-13 млрд руб.). Чистая денежная позиция по итогам года может составить не менее 6 млрд руб. за счет эффективной бизнес-модели и ускоренного восстановления бизнеса на фоне традиционной сезонности, в рамках которой наибольший объем продаж приходится на IV квартал.