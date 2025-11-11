Выручка «Винлаба» по МСФО за первое полугодие выросла на 23,8%
Выручка «Винлаба» по МСФО по итогам первого полугодия 2025 г. увеличилась на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 47,74 млрд руб.
Чистая прибыль продемонстрировала рост в 2,9 раза и составила 2,29 млрд руб. Валовая прибыль выросла до 13,17 млрд руб. против 9,27 млрд руб. годом ранее.
На фоне выхода отчетности акции ПАО «Новабев групп» на Московской бирже выросли на 15,4% и достигли 412 руб. по состоянию на 12:10 мск.
В сентябре на общем собрании акционеров «Новабев групп» было принято решение приобрести статус публичного акционерного общества (ПАО). Кроме того, решено увеличить уставный капитал путем допэмиссии.
9 октября сообщалось, что за девять месяцев 2025 г. сеть «Винлаб» нарастила число торговых точек до 2163. С начала года открыты 122 новых магазина. За отчетный период выручка сети увеличилась на 8,7%. Средний чек вырос на 9,9%, при этом трафик снизился на 1,1% из-за временного закрытия точек во время кибератаки.
17 июля «Ведомости» писали, что производитель водки Beluga и «Беленькая» прекратил отгрузки продукции на несколько дней в связи с техническим сбоем, который в компании связали с «беспрецедентной» кибератакой. Из-за действий хакеров была нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности ряда сервисов и инструментов, в том числе «Винлаба».
«Новабев групп» – российская алкогольная компания и один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в РФ. В 2024 г. выручка группы по МСФО выросла на 15,9% до 135,5 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 43,1% и достигла 4,6 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 3% и составил 18,7 млрд руб. Продажи продукции увеличились на 12,4% до 167,6 млрд руб.