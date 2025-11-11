Выручка «Винлаба» по МСФО за первое полугодие выросла на 23,8%

9 октября сообщалось, что за девять месяцев 2025 г. сеть «Винлаб» нарастила число торговых точек до 2163. С начала года открыты 122 новых магазина. За отчетный период выручка сети увеличилась на 8,7%. Средний чек вырос на 9,9%, при этом трафик снизился на 1,1% из-за временного закрытия точек во время кибератаки.