«Газпром» выставил оферту на выкуп евробондов с погашением в марте

15 января Мосбиржа зарегистрировала выпуски облигаций «Газпром капитала» серий БО-003Р-22 и БО-003Р-23. Они включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Номинал облигаций серии БО-003Р-22 составит 1000 юаней, БО-003Р-23 – 1000 евро. Купоны ежемесячные. Срок обращения будет установлен до даты начала размещения, он не превысит 50 лет. Поручителем по займам станет «Газпром».