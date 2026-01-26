«Газпром» выставил оферту на выкуп евробондов с погашением в марте
«Газпром капитал» объявил оферту на выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, с купонным доходом в размере 2,50% годовых, со сроком погашения 21 марта 2026 г., права на которые учитываются депозитариями России.
«Газпром капитал» выкупит долговые бумаги общей номинальной стоимостью до 292,5 млн евро. Цена выкупа составит 100% номинала. Владельцы также получат накопленный купонный доход в размере, рассчитанном на дату зачисления еврооблигаций на счет компании. Расчеты с держателями будут производиться в рублях.
Сбор заявок от держателей начался 26 января в 10:00 мск и продлится до 16:00 мск 29 января. Расчеты будут проведены 4 февраля. Агентом выкупа будет Газпромбанк.
15 января Мосбиржа зарегистрировала выпуски облигаций «Газпром капитала» серий БО-003Р-22 и БО-003Р-23. Они включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Номинал облигаций серии БО-003Р-22 составит 1000 юаней, БО-003Р-23 – 1000 евро. Купоны ежемесячные. Срок обращения будет установлен до даты начала размещения, он не превысит 50 лет. Поручителем по займам станет «Газпром».