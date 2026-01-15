Мосбиржа зарегистрировала выпуски облигаций «Газпрома» в евро и юанях

Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-22-36400-R-003P и 4B02-23-36400-R-003P соответственно. Номинал облигаций серии БО-003Р-22 составит 1000 юаней, БО-003Р-23 – 1000 евро. Купоны ежемесячные, объемы не называются. Срок обращения установят до даты начала размещения, он не превысит 50 лет. Поручителем по займам выступит «Газпром».