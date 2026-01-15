Газета
Мосбиржа зарегистрировала выпуски облигаций «Газпрома» в евро и юанях

Ведомости

Московская биржа зарегистрировала выпуски облигаций «Газпром капитала» серий БО-003Р-22 и БО-003Р-23. Площадка включила их во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-22-36400-R-003P и 4B02-23-36400-R-003P соответственно. Номинал облигаций серии БО-003Р-22 составит 1000 юаней, БО-003Р-23 – 1000 евро. Купоны ежемесячные, объемы не называются. Срок обращения установят до даты начала размещения, он не превысит 50 лет. Поручителем по займам выступит «Газпром».

24 декабря 2025 г. Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций «Газпром капитала» серии БО-003Р-21 и внесла его во второй уровень списка ценных бумаг. Ему присвоили регистрационный номер 4B02-21-36400-R-003P. Номинал облигаций – 1000 руб.

10 декабря «Газпром капитал» собрал заявки на выпуск облигаций серии БО-003Р-20 со сроком обращения 3,2 года объемом от 2 млрд юаней. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона составил 7,5-7,75% годовых. Номинал бумаг – 1000 юаней.

