«Газпром» соберет заявки на облигации объемом от $200 млн 10 февраля

«Газпром капитал» соберет заявки на выпуск пятилетних облигаций серии БО-003Р-18 объемом от $200 млн с расчетами в рублях. Сбор заявок пройдет 10 февраля с 11:00 до 15:00 мск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.