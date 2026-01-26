Газета
«Газпром» соберет заявки на облигации объемом от $200 млн 10 февраля

Ведомости

«Газпром капитал» соберет заявки на выпуск пятилетних облигаций серии БО-003Р-18 объемом от $200 млн с расчетами в рублях. Сбор заявок пройдет 10 февраля с 11:00 до 15:00 мск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Купоны ежемесячные, ориентир ставки купона будет определен позднее. Номинал бумаг составит $1000. Организаторами выступят «ВТБ Капитал Трейдинг», Sber CIB и Газпромбанк, последний также будет агентом. Техническое размещение состоится 13 февраля.

15 января Московская биржа зарегистрировала выпуски облигаций «Газпром капитала» серий БО-003Р-22 и БО-003Р-23. Они вошли во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Номинал облигаций серии БО-003Р-22 составляет 1000 юаней, БО-003Р-23 – 1000 евро. Купоны ежемесячные. Срок обращения будет установлен до даты начала размещения, но не превысит 50 лет. Поручителем по займам будет «Газпром».

