СД «Гидромашсервиса» утвердил программу биржевых облигаций
Совет директоров АО «Гидромашсервис» (входит в АО «Группа ГМС») единогласно утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 30 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
1 сентября 2021 г. Московская биржа зарегистрировала первую бессрочную программу облигаций «Гидромашсервиса» серии 001Р на 15 млрд руб. и присвоила ей регистрационный номер 4-17174-H-001P-02E. Сейчас она полностью израсходована.
20 августа 2025 г. президент РФ Владимир Путин вывел из временного госуправления АО «Группа ГМС». Ее активы были переданы Росимуществу во временное управление в конце 2024 г. Тогда такое же решение также было принято в отношении активов «Гидромашсервиса» и компаний других юрлиц, связанных с холдингом.