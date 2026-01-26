СД «Гидромашсервиса» утвердил программу биржевых облигаций

20 августа 2025 г. президент РФ Владимир Путин вывел из временного госуправления АО «Группа ГМС». Ее активы были переданы Росимуществу во временное управление в конце 2024 г. Тогда такое же решение также было принято в отношении активов «Гидромашсервиса» и компаний других юрлиц, связанных с холдингом.