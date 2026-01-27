Котировки ЮГК резко выросли на фоне роста стоимости золота
Акции золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) на торгах Московской биржи подорожали на 8,76% и достигли 0,708 руб. по состоянию на 15:05 мск.
Котировки выросли на фоне увеличения стоимости драгоценного металла.
27 января Банк России установил учетную цену за грамм золота на этот день на уровне 12 088 руб. Это максимальное значение с 1997 г. и с учетом деноминации рубля с 1 января 1998 г. За прошлый год драгметалл подорожал на 27,6%.
Днем ранее цена февральского фьючерса на золото на товарной бирже Comex впервые в истории поднялась выше $5100 за тройскую унцию. Стоимость драгметалла достигла исторического максимума из-за роста спроса на безопасные активы на фоне возросшей геополитической напряженности, писало Reuters.