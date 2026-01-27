Госдума приняла в первом чтении проект о новом виде инвестиционного страхования
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении в России нового вида инвестиционного страхования с расчетной доходностью для квалифицированных инвесторов.
Документ подготовили депутаты нижней палаты парламента и сенаторы во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Поправки предполагается внести в законы «Об организации страхового дела в РФ» и «О рынке ценных бумаг».
Законопроект предусматривает страхование жизни с доходностью и два его вида: с объявленной и с расчетной доходностью. Первый предполагает выплату клиенту инвестиционного дохода в зависимости от общей инвестиционной деятельности страховщика, но без привязки к конкретным активам.
Во втором виде доход будет рассчитываться по формуле, указанной в договоре страхования жизни, и зависеть от доходности конкретных активов и других рыночных факторов. Заключать договоры такого вида смогут лишь квалифицированные инвесторы при единовременном взносе не менее 6 млн руб.
Аксаков отметил, что страхование с расчетной доходностью будет для квалифицированных инвесторов дополнением к реализуемому сейчас долевому страхованию жизни (ДСЖ). Оно заменит инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), договоры по которому уже не оформляются. По его словам, были случаи навязывания ИСЖ россиянам, которые не осознавали, что доходность по данному продукту не гарантирована.
В октябре 2025 г. «Ведомости» писали, что правила составления полисов ИСЖ и НСЖ будут закреплены законодательно. Тогда группа депутатов внесла указанные поправки в Госдуму. Аксаков называл ожидаемым крайним сроком принятия законопроекта I квартал 2026 г.