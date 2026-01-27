Госдума приняла в первом чтении проект о новом виде инвестиционного страхования

Аксаков отметил, что страхование с расчетной доходностью будет для квалифицированных инвесторов дополнением к реализуемому сейчас долевому страхованию жизни (ДСЖ). Оно заменит инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), договоры по которому уже не оформляются. По его словам, были случаи навязывания ИСЖ россиянам, которые не осознавали, что доходность по данному продукту не гарантирована.