Минфин 28 января проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков
Министерство финансов объявило о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) серий 26254 и 26235 28 января. Объемы размещения будут соответствовать остаткам, доступным для каждого выпуска. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Облигации серии 26254, которые будут погашены 3 октября 2040 г., предусматривают 29 полугодовых купонных периодов. Первый купонный период длится 182 дня, а выплата первого купонного дохода запланирована на 22 апреля 2026 г. Процентная ставка по купонам составит 13% годовых. За первый период инвесторам будет начислено 64,82 руб. на каждую облигацию, со второго по 30-й периоды – также по 64,82 руб.
Облигации серии 26235, которые будут погашены 12 марта 2031 г., будут иметь 20 полугодовых купонных периодов. Первый купонный период длится 161 день, а выплата 11-го купонного дохода состоится 18 марта 2026 г. Процентная ставка по этим облигациям составляет 5,9% годовых. За первый период начисляется 26,02 руб. на каждую облигацию, а со второго по 21-й периоды – по 29,42 руб.
Предыдущий аукцион по размещению ОФЗ-ПД Минфин проводил 21 января. Инвесторы могли приобрести бумаги выпуска 26228 с датой погашения 10 апреля 2030 г. и 26230 с погашением 16 марта 2039 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки подавались через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.