Минфин 28 января проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Облигации серии 26235, которые будут погашены 12 марта 2031 г., будут иметь 20 полугодовых купонных периодов. Первый купонный период длится 161 день, а выплата 11-го купонного дохода состоится 18 марта 2026 г. Процентная ставка по этим облигациям составляет 5,9% годовых. За первый период начисляется 26,02 руб. на каждую облигацию, а со второго по 21-й периоды – по 29,42 руб.