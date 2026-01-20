Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 21 января

По данным Мосбиржи, общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на площадке в прошлом году достиг рекордных 42 трлн руб. против 38,5 трлн руб. в 2024 г. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций за год составил 22,7 трлн руб., включая однодневные облигации объемом 3,9 трлн руб. На бирже было размещено 1200 выпусков корпоративных облигаций (без учета однодневных) 288 эмитентов совокупным объемом 12 трлн руб.