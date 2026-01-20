Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 21 января
Министерство финансов России 21 января 2026 г. проведет аукционы по реализации облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков.
Инвесторы смогут купить бумаги выпуска 26228 с датой погашения 10 апреля 2030 г. и 26230 с погашением 16 марта 2039 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки подаются через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам будут проведены на следующий рабочий день.
13 января Cbonds сообщил, что объем рынка российских облигаций, включая структурные продукты и секьюритизацию, в 2025 г. вырос на 20,69% по сравнению с годом ранее до 66,2 трлн руб.
По данным Мосбиржи, общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на площадке в прошлом году достиг рекордных 42 трлн руб. против 38,5 трлн руб. в 2024 г. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций за год составил 22,7 трлн руб., включая однодневные облигации объемом 3,9 трлн руб. На бирже было размещено 1200 выпусков корпоративных облигаций (без учета однодневных) 288 эмитентов совокупным объемом 12 трлн руб.