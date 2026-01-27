Акции Puma выросли на 20% на новостях о планах покупки доли Anta Sports

Аналитик Baader Europe Цзе Чжан отметил, что рынок отреагировал с некоторым разочарованием на заявление Anta о том, что на данном этапе полное поглощение Puma не рассматривается и компания выступает за сохранение независимого корпоративного управления. Это означает, что для миноритарных акционеров смена владельца не принесет немедленной выгоды, пояснил он. Чжан также выразил уверенность в том, что этот стратегический партнер сможет поддержать долгосрочные преобразования и изменение позиции Puma, особенно на китайском рынке.