Акции Puma выросли на 20% на новостях о планах покупки доли Anta Sports
На фоне информации о том, что китайская компания Anta Sports планирует приобрести долю в немецкой Puma, акции последней подскочили более чем на 20%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Xetra.
Котировки Puma в начале торгов выросли на 21% до 26,21 евро за ценную бумагу. Вместе с тем, после скачка цены стоимость акций значительно упала. К 12:00 по Берлину (10:00 мск) рост составил 8,8% до 23,54 евро.
Аналитик Baader Europe Цзе Чжан отметил, что рынок отреагировал с некоторым разочарованием на заявление Anta о том, что на данном этапе полное поглощение Puma не рассматривается и компания выступает за сохранение независимого корпоративного управления. Это означает, что для миноритарных акционеров смена владельца не принесет немедленной выгоды, пояснил он. Чжан также выразил уверенность в том, что этот стратегический партнер сможет поддержать долгосрочные преобразования и изменение позиции Puma, особенно на китайском рынке.
По мнению Чжана, полное поглощение Anta создало бы для компании значительно большую нагрузку по сравнению с текущим партнерством с Puma. Как сообщает Xetra, эксперты считают, что у Anta есть потенциал «вернуть Puma на правильный путь».
The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Anta Sports планирует приобрести 29,06% Puma, купив более 43 млн акций компании. В китайской организации отметили, что эта сделка позволит Anta Sports стать крупнейшим акционером бренда.
Puma ушла из России в марте 2022 г. Тогда компания прекратила поставки в РФ и закрыла магазины на территории страны.