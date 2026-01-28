Выручка X5 выросла на 18,8% в 2025 году

ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» («X5 – Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») по итогам 2025 г. увеличило выручку на 18,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в предварительных консолидированных операционных результатах компании.