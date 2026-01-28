Выручка X5 выросла на 18,8% в 2025 году
ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» («X5 – Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») по итогам 2025 г. увеличило выручку на 18,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в предварительных консолидированных операционных результатах компании.
Совокупная выручка X5 за 12 месяцев 2025 г. достигла 4,64 трлн руб. Основной вклад в рост обеспечили сопоставимые продажи (LFL), которые выросли на 11,4%, а также расширение торговых площадей.
Чистая розничная выручка сети «Пятерочка» составила 3,6 трлн руб., увеличившись на 16% г/г. Выручка «Перекрестка» выросла на 8,2% – до 531,1 млрд руб., а выручка сети «Чижик» – на 67,3% до 417,5 млрд руб.
Цифровые бизнесы X5 увеличили выручку на 42,8% – до 285,7 млрд руб., обеспечив 6,2% общей чистой выручки группы.
В 2025 г. X5 открыла 2870 новых магазинов с учетом закрытий, включая 1945 магазинов «у дома», 18 супермаркетов и 907 жестких дискаунтеров. Компания также продолжила развитие логистической инфраструктуры и цифровых сервисов, включая экспресс-доставку и e-grocery.