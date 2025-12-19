Акционеры X5 одобрили дивиденды за девять месяцев

Х5 – крупнейший ритейлер по объему выручки за 2024 г. по версии Infoline. На 30 июня 2025 г. под его управлением были 28 301 магазин и 75 распределительных центров. Помимо «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» ритейлер развивает франшизу магазинов малого формата «Около», имеет цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».