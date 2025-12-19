Газета
Акционеры X5 одобрили дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Общее собрание акционеров российского ритейлера X5 Group утвердило выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 368 руб. на одну обыкновенную акцию.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 6 января 2026 г.

13 ноября совет директоров X5 рекомендовал акционерам выплатить такие же дивиденды за девять месяцев этого года. Дивдоходность составляет 13,7%.

На фоне этой новости акции ритейлера на Мосбирже обновили максимум с начала октября. Максимум сделок составил 2785 руб. за единицу (+3,2%), объем торгов превысил 5,75 млрд руб.

Х5 – крупнейший ритейлер по объему выручки за 2024 г. по версии Infoline. На 30 июня 2025 г. под его управлением были 28 301 магазин и 75 распределительных центров. Помимо «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» ритейлер развивает франшизу магазинов малого формата «Около», имеет цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».

