Стоимость золота впервые превысила $5600 за унцию
Фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2026 г. на товарной бирже Comex впервые в истории поднялись выше $5600 за тройскую унцию.
По состоянию на 02:39 мск цена на драгоценный металл выросла на 7,35% и достигла $5626,80. К 09:30 мск рост замедлился до 5,15% до $5576,5.
По данным Reuters, стоимость золота продолжает расти, поскольку инвесторы стремятся обезопасить себя на фоне геополитической и экономической неопределенности. В 2026 г. драгметалл подорожал более чем на 27% после скачка на 64% в прошлом году.
28 января «Ведомости» писали, что банки ВТБ, Газпромбанк и ПСБ зафиксировали увеличение интереса клиентов к обезличенным металлическим счетам с золотом и серебром. Эксперты объяснили это ростом цен на мировом рынке и удобством ОМС по сравнению со слитками и монетами. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах пояснил, что «их не смогут украсть, не нужен сейф для хранения».