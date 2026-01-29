Газета
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям ЮГК

Ведомости

Московская биржа запустила дискретный аукцион по акциям ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) из-за роста котировок более чем на 20%. Он продлится до 10:50 мск.

Акции российских золотодобывающих компаний на торгах площадки подорожали на фоне роста стоимости золота на мировом рынке. 29 января февральские фьючерсы на драгоценный металл на товарной бирже Comex впервые в истории превысили $5600 за тройскую унцию.

По данным Reuters, цена на золото продолжает расти из-за попыток инвесторов обезопасить себя на фоне геополитической и экономической неопределенности. В текущем году стоимость драгметалла показала рост более чем на 27% после скачка на 64% в 2025 г.

27 января аналитики допускали дальнейший рост котировок золота в 2026 г. Советник фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников прогнозировал, что в 2026 г. стоимость драгметалла достигнет $5600–5800 за унцию, после чего рынок стабилизируется.

