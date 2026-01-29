Чистая прибыль Т-банка по РСБУ за 2025 год выросла в 1,8 раза
Чистая прибыль Т-банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2025 г. увеличилась в 1,8 раза по сравнению с 2024 г. и достигла 112,1 млрд руб. Общий капитал на конец декабря составил 619 млрд руб.
Общее число клиентов экосистемы «Т-технологий» выросло на 13% в годовом выражении и составило 54,1 млн человек на конец прошлого года. Количество активных клиентов, которые пользуются сервисами минимум раз в месяц, возросло на 6% до 34,3 млн человек. Суммарный объем покупок клиентов группы за год вырос на 11% и достиг 9,8 трлн руб.
Консолидированный кредитный портфель на конец декабря 2025 г. продемонстрировал рост на 22% до 3,2 трлн руб. Общий объем средств клиентов на счетах и активов под управлением превысил 6,4 трлн руб. (+19% за год и на 4,4% относительно ноября). Инвестиционный портфель увеличился на 47% до почти 2,2 трлн руб.
Операционная чистая прибыль группы по МСФО за январь – сентябрь прошлого года выросла на 43% и превысила 120 млрд руб.
29 декабря 2025 г. акционеры «Т-технологий» одобрили дивиденды по результатам III квартала 2025 г. Выплата составила 36 руб. на одну акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 9,7 млрд руб. За II квартал группа выплатила дивиденды в размере 9,4 млрд руб. По итогам I квартала компания выплатила 8,9 млрд руб. дивидендов.
«Т-технологии» придерживаются стратегии ежеквартальных выплат, направляя на дивиденды до 30% годовой чистой прибыли. Остальная часть реинвестируется в развитие бизнеса, включая расширение банковских и технологических услуг.