Чистая прибыль Т-банка по РСБУ за 2025 год выросла в 1,8 раза

Общее число клиентов экосистемы «Т-технологий» выросло на 13% в годовом выражении и составило 54,1 млн человек на конец прошлого года. Количество активных клиентов, которые пользуются сервисами минимум раз в месяц, возросло на 6% до 34,3 млн человек. Суммарный объем покупок клиентов группы за год вырос на 11% и достиг 9,8 трлн руб.