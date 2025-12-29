Акционеры «Т-технологий» одобрили дивиденды в размере 36 рублей на акцию

За девять месяцев 2025 г. группа «Т-технологии» заработала 120,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Почти в 1,5 раза больше результата за тот же период прошлого года. Операционная чистая прибыль составила 120,1 млрд руб., показав рост год к году на 43%. В III квартале чистая прибыль достигла 40,1 млрд руб., операционная – 45,2 млрд руб.