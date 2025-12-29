Газета
Инвестиции

Акционеры «Т-технологий» одобрили дивиденды в размере 36 рублей на акцию

Ведомости

Акционеры «Т-технологий» (материнская компания «Т-банка») утвердили дивиденды по итогам III квартала 2025 года. Выплата составит 36 руб. на одну акцию (3248,2 руб. рост за сегодня +0,02 %), что превышает показатель предыдущего квартала. Общий объем средств, направляемых на дивиденды, достигнет 9,7 млрд руб.

Датой отсечки определено 6 января 2026 г. Деньги поступят на счета акционеров в течение месяца после этой даты.

Как отмечается в сообщении компании, клиенты «Т-инвестиций» получат выплаты в ускоренном порядке.

Компания придерживается стратегии ежеквартальных выплат, направляя на дивиденды до 30% годовой чистой прибыли. Остальная часть реинвестируется в развитие бизнеса, включая расширение банковских и технологических услуг.

Выручка «Т-технологий» перевалила за триллион

Инвестиции / Эмитенты

За девять месяцев 2025 г. группа «Т-технологии» заработала 120,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Почти в 1,5 раза больше результата за тот же период прошлого года. Операционная чистая прибыль составила 120,1 млрд руб., показав рост год к году на 43%. В III квартале чистая прибыль достигла 40,1 млрд руб., операционная – 45,2 млрд руб.

В сентябре акционеры группы утвердили выплату дивидендов за II квартал 2025 г. в размере 35 руб. на обыкновенную акцию. На выплату было направлено 9,4 млрд руб. За I квартал «Т-технологии» выплатили дивиденды в размере 8,9 млрд руб.

