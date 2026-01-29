Газета
Акции «М.Видео» подорожали на 9% на фоне запуска продаж мебели

Акции «М.Видео» на торгах Московской биржи подорожали на 9,2% и достигли 87,15 руб. Котировки выросли на фоне новости о выходе маркетплейса компании на мебельный рынок.

29 января «М.Видео» объявила о запуске продаж широкого ассортимента мебели на собственном маркетплейсе. Сейчас в категории «мебель» на площадке представлено более 30 000 активных SKU (единица складского учета).

Руководитель компании Владислав Бакальчук уточнил, что в ближайшей перспективе маркетплейс сосредоточится на расширении ассортимента, подключении ключевых продавцов рынка, сокращении сроков доставки и развитии новых логистических моделей. Отдельное внимание будет уделено развитию формата мебели на заказ и расширению предложения в среднем и премиальном сегментах.

20 января сообщалось, что оборот маркетплейса «М.Видео» в декабре 2025 г. вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 2,9 млрд руб. За весь прошлый год оборот площадки составил 14,1 млрд руб. Существенный рост в динамику обеспечили предновогодний спрос, расширение ассортимента и высокий интерес покупателей к электронике, технике для дома и категориям активного образа жизни.

