Акции «М.Видео» подорожали на 9% на фоне запуска продаж мебели

20 января сообщалось, что оборот маркетплейса «М.Видео» в декабре 2025 г. вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 2,9 млрд руб. За весь прошлый год оборот площадки составил 14,1 млрд руб. Существенный рост в динамику обеспечили предновогодний спрос, расширение ассортимента и высокий интерес покупателей к электронике, технике для дома и категориям активного образа жизни.