Акции «М.Видео» подорожали на 9% на фоне запуска продаж мебели
Акции «М.Видео» на торгах Московской биржи подорожали на 9,2% и достигли 87,15 руб. Котировки выросли на фоне новости о выходе маркетплейса компании на мебельный рынок.
Руководитель компании Владислав Бакальчук уточнил, что в ближайшей перспективе маркетплейс сосредоточится на расширении ассортимента, подключении ключевых продавцов рынка, сокращении сроков доставки и развитии новых логистических моделей. Отдельное внимание будет уделено развитию формата мебели на заказ и расширению предложения в среднем и премиальном сегментах.
20 января сообщалось, что оборот маркетплейса «М.Видео» в декабре 2025 г. вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 2,9 млрд руб. За весь прошлый год оборот площадки составил 14,1 млрд руб. Существенный рост в динамику обеспечили предновогодний спрос, расширение ассортимента и высокий интерес покупателей к электронике, технике для дома и категориям активного образа жизни.