Замглавы Минфина рекомендовал женихам покупать кольца с натуральным бриллиантом

Ведомости

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев порекомендовал женихам покупать кольца невестам с натуральным бриллиантом вместо синтетического. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает «РИА Новости».

Он сказал, что кольцо с синтетическим бриллиантом выглядит тоже красиво, но это бижутерия, которая не имеет инвестиционной ценности.

«Пройдет 20 лет, и ваша жена припомнит и разведется с вами», – пошутил замминистра.

Моисеев отметил, что в торговле необходимо использовать однозначную терминологию. Употребление таких определений, как «выращенный» или «рукотворный» камень, по его мнению, вводит потребителя в заблуждение. Замминистра подчеркнул: «Должно быть четко обозначено, что это синтетика».

Американская компания Rapaport сообщала, что индекс цен для бриллиантов массой 1 карат на 1 января 2026 г. упал на 10% к показателю на аналогичную дату 2025 г. и составил 4,15 пункта. Это самое низкое значение как минимум с января 2015 г. (последние доступные данные). В течение декабря 2025 г. индекс снизился на 2%.

