Замглавы Минфина рекомендовал женихам покупать кольца с натуральным бриллиантом

Американская компания Rapaport сообщала, что индекс цен для бриллиантов массой 1 карат на 1 января 2026 г. упал на 10% к показателю на аналогичную дату 2025 г. и составил 4,15 пункта. Это самое низкое значение как минимум с января 2015 г. (последние доступные данные). В течение декабря 2025 г. индекс снизился на 2%.