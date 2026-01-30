Выработка электроэнергии «Русгидро» выросла на 0,6% в 2025 году
Объекты генерации, принадлежащие «Русгидро», по результатам 2025 г. увеличили выработку электроэнергии на 0,6% относительно 2024 г. до 125,2 млрд квтч. Выработка ГЭС и ГАЭС выросла на 1,8% и достигла 95,5 млрд квтч.
Выработка группы с учетом Богучанской ГЭС сократилась на 1,6% год к году и составила 142,5 млрд квтч. Снижение связано с падением выработки ГЭС на 15,4% из-за уменьшения приточности.
Производство электроэнергии ТЭС Дальнего Востока снизилось на 2,9% до 29,3 млрд квтч. Отпуск тепла электростанциями и котельными компании в ДФО вырос на 0,7% и достиг 29,3 млн гкал. Общий полезный отпуск электроэнергии сбытовыми компаниями «Русгидро» увеличился на 1,5% до 51,3 млрд квтч.
За прошлый год установленная электрическая мощность объектов генерации группы показала рост на 90,9 мвт и достигла 38,7 гвт с учетом Богучанской ГЭС. Это произошло преимущественно благодаря увеличению мощности гидроэлектростанций и ввода в эксплуатацию Черекской и Башенной МГЭС на Северном Кавказе.
22 января вице-премьер – полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что «Русгидро» не будет выплачивать дивиденды акционерам за 2025 г. Высвобожденные деньги пойдут на модернизацию энергомощностей на Дальнем Востоке. Трутнев уточнил, что у группы сформирован портфель проектов, чья реализация позволит значительно сократить затраты.
5 сентября 2025 г. «Интерфакс» со ссылкой на источник писал про одобрение моратория на выплату дивидендов компании до 2029 г. на совещании по вопросам энергетики.