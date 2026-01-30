Выработка электроэнергии «Русгидро» выросла на 0,6% в 2025 году

За прошлый год установленная электрическая мощность объектов генерации группы показала рост на 90,9 мвт и достигла 38,7 гвт с учетом Богучанской ГЭС. Это произошло преимущественно благодаря увеличению мощности гидроэлектростанций и ввода в эксплуатацию Черекской и Башенной МГЭС на Северном Кавказе.