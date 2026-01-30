ЦБ обязал биржи отмечать бумаги эмитентов с недостаточным раскрытием

Альтернативой может стать наличие у эмитента, его бумаг поручителя или гаранта по ним рейтингов как минимум от двух рейтинговых агентств, на данные которых смогут полагаться инвесторы. Для облигаций предназначены кредитные рейтинги, для акций – некредитные рейтинги. Они позволят частично восполнить дефицит сведений.