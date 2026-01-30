ЦБ обязал биржи отмечать бумаги эмитентов с недостаточным раскрытием
Биржи будут маркировкать акции и облигации эмитентов, ограничивающих раскрытие информации о своей деятельности. Кредитные рейтинговые агентства должны присваивать им некредитные и кредитные рейтинги. Минюст зарегистрировал соответствующее указание Центробанка.
Маркировке подлежат бумаги компаний, которые закрывают больше данных, чем предусматривают постановления кабмина № 1102 и № 1173. Эта отметка предназначена для институциональных и розничных инвесторов и указывает, что из-за недостатка сведений невозможно проводить мониторинг деятельности эмитента и оценить его финансовое положение.
Альтернативой может стать наличие у эмитента, его бумаг поручителя или гаранта по ним рейтингов как минимум от двух рейтинговых агентств, на данные которых смогут полагаться инвесторы. Для облигаций предназначены кредитные рейтинги, для акций – некредитные рейтинги. Они позволят частично восполнить дефицит сведений.
По мнению регулятора, для поддержания доверия на финансовом рынке необходимо наличие качественной и достоверной информации, поэтому важно, чтобы эмитенты стремились раскрывать данные о себе полностью.
В июле 2025 г. Центробанк утвердил методологии кредитных рейтинговых агентств «Национальные кредитные рейтинги» и «Национальное рейтинговое агентство» для присвоения обыкновенным акциям некредитных рейтингов. Речь идет о запуске оценки справедливой стоимости бумаг, которая стала дополнительным ориентиром для инвесторов при принятии решений.