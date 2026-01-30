Стоимость тонны какао-бобов опустилась ниже $4000 впервые с ноября 2023 года

В декабре 2024 г. фьючерсы на какао-бобы достигли рекордно высокого уровня из-за плохого урожая в Западной Африке. Ценовой шок побудил потребителей снизить потребление шоколада, а производители конфет изменили рецептуру для использования более дешевых заменителей и стали включать больше наполнителей, включая орехи. Сейчас цены упали примерно на 70% от своего пика.