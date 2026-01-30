Стоимость тонны какао-бобов опустилась ниже $4000 впервые с ноября 2023 года
Стоимость мартовских фьючерсов на какао-бобы на лондонской бирже ICE продемонстрировала падение на 5,27% и достигла $3957 за тонну по состоянию на 13:42 мск.
Цена опустилась ниже отметки в $4000 впервые с 14 ноября 2023 г.
По данным Bloomberg, стоимость упала на фоне отчетностей о переработке какао-бобов, согласно которым спрос на них снизился из-за длительного периода повышения цен за последние два года.
В декабре 2024 г. фьючерсы на какао-бобы достигли рекордно высокого уровня из-за плохого урожая в Западной Африке. Ценовой шок побудил потребителей снизить потребление шоколада, а производители конфет изменили рецептуру для использования более дешевых заменителей и стали включать больше наполнителей, включая орехи. Сейчас цены упали примерно на 70% от своего пика.
18 декабря 2024 г. стоимость тонны какао-бобов впервые в истории превысила $12 000, установив исторический максимум. Тогда фьючерсы на какао почти утроились в цене.