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Стоимость фьючерсов на какао преодолела отметку в $12 000

Ведомости

Стоимость тонны какао-бобов впервые в истории преодолела отметку $12 000, установив исторический максимум. Последняя сделка на 17:52 мск на какао-бобы составила $12 211, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В 2024 г. фьючерсы на какао почти утроились в цене, в основном из-за плохого урожая в Западной Африке, отмечается на портале investing.com. По данным портала, это привело к самому серьезному дефициту за всю историю торговли продукцией, заставив компании задействовать резервы.

По информации Bloomberg, опасения по поводу более слабого, чем ожидалось, урожая в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем поставщике какао-бобов, в текущем сезоне возобновили страхи о дальнейшем падении поставок на мировой рынок. В сезоне 2024–2025 гг. ожидается, что уровень производства составит 1,9 млн т.

С 24 сентября Мосбиржа начала торги фьючерсами на какао. Контракт будет исполняться в марте, мае, июле, сентябре и декабре. С даты старта торгов будут доступны фьючерсы с исполнением в декабре 2024 г., а также в марте и мае 2025 г. Минимальный объем – 10 кг. Интерес участников рынка к сегменту товарных инструментов растет, отметила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева. По ее словам, это связано как с повышением цен на сырье и увеличением волатильности на рынках, так и с устойчивой потребностью в диверсификации вложений.

Накануне установления рекордной отметки на какао-фьючерсы, на закрытии торгов 16 декабря исторический максимум обновили и контракты на поставки апельсинового сока (FCOJ, Frozen concentrate orange juice). Цена поставки январского контракта составила $5,32 за фунт. Котировки устремились вверх на фоне опасений, что ураганы и плохая погода приведут к резкому уменьшению урожая апельсинов в США в этом году.

С начала года замороженный концентрат сока прибавил в стоимости более 45%, за год – более 70%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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