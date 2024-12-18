Стоимость фьючерсов на какао преодолела отметку в $12 000

С 24 сентября Мосбиржа начала торги фьючерсами на какао. Контракт будет исполняться в марте, мае, июле, сентябре и декабре. С даты старта торгов будут доступны фьючерсы с исполнением в декабре 2024 г., а также в марте и мае 2025 г. Минимальный объем – 10 кг. Интерес участников рынка к сегменту товарных инструментов растет, отметила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева. По ее словам, это связано как с повышением цен на сырье и увеличением волатильности на рынках, так и с устойчивой потребностью в диверсификации вложений.