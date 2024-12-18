Стоимость фьючерсов на какао преодолела отметку в $12 000
Стоимость тонны какао-бобов впервые в истории преодолела отметку $12 000, установив исторический максимум. Последняя сделка на 17:52 мск на какао-бобы составила $12 211, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В 2024 г. фьючерсы на какао почти утроились в цене, в основном из-за плохого урожая в Западной Африке, отмечается на портале investing.com. По данным портала, это привело к самому серьезному дефициту за всю историю торговли продукцией, заставив компании задействовать резервы.
По информации Bloomberg, опасения по поводу более слабого, чем ожидалось, урожая в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем поставщике какао-бобов, в текущем сезоне возобновили страхи о дальнейшем падении поставок на мировой рынок. В сезоне 2024–2025 гг. ожидается, что уровень производства составит 1,9 млн т.
С 24 сентября Мосбиржа начала торги фьючерсами на какао. Контракт будет исполняться в марте, мае, июле, сентябре и декабре. С даты старта торгов будут доступны фьючерсы с исполнением в декабре 2024 г., а также в марте и мае 2025 г. Минимальный объем – 10 кг. Интерес участников рынка к сегменту товарных инструментов растет, отметила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева. По ее словам, это связано как с повышением цен на сырье и увеличением волатильности на рынках, так и с устойчивой потребностью в диверсификации вложений.
Накануне установления рекордной отметки на какао-фьючерсы, на закрытии торгов 16 декабря исторический максимум обновили и контракты на поставки апельсинового сока (FCOJ, Frozen concentrate orange juice). Цена поставки январского контракта составила $5,32 за фунт. Котировки устремились вверх на фоне опасений, что ураганы и плохая погода приведут к резкому уменьшению урожая апельсинов в США в этом году.
С начала года замороженный концентрат сока прибавил в стоимости более 45%, за год – более 70%.